Luis Enrique - PSG : La date de son départ déjà annoncée ?

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone après le départ de Xavi, Luis Enrique est resté fidèle au PSG. Le coach espagnol a déjà annoncé qu’il irait au bout de son contrat avec le club parisien, soit jusqu’en juin 2025. Une aventure qui pourrait même se poursuivre au-delà de cette saison puisque la formation ne fermerait pas la porte à une prolongation.

La première saison de Luis Enrique au PSG a été prometteuse. Champion de France, le club parisien a aussi atteint les demi-finales de la Ligue des champions et remporté la Coupe de France. Président de la formation, Nasser Al-Khelaïfi avait salué le travail réalisé par son entraîneur, très vite annoncé dans le viseur du FC Barcelone à la fin de la saison dernière.

Luis Enrique a lâché une grande annonce

Mais lors d’un live, le coach du PSG avait mis fin aux rumeurs sur son avenir. « Moi cet été, je veux respecter mon contrat. On m’a dit à Paris qu’il y a un projet très bon à développer, et je ne serai pas celui qui romprait le contrat. Je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai pas » avait confié Luis Enrique.

Le Qatar va passer à l'actIon?

Autrement dit, Luis Enrique devrait aller au bout de son contrat, soit jusqu’en juin 2025. Mais l’aventure pourrait bien se poursuivre puisque le PSG serait prêt à lui proposer un nouveau bail. Reste à connaître la position du coach espagnol, qui se concentre, pour l’instant, sur cette prochaine saison.