Mercato : Indésirable à l’OM, il trouve une nouvelle solution

Axel Cornic

L’arrivée de Roberto De Zerbi a changé énormément de choses à l’Olympique de Marseille, mais pas toujours en bien pour certains. Ils sont en effet nombreux à ne pas rentrer dans les plans de l’entraineur italien et c’est notamment le cas de Chancel Mbemba, pourtant joueur très important depuis son arrivée.

On y est désormais habitués avec Pablo Longoria. Chaque été apporte sa petite révolution, mais cette fois les changements sont très importants, avec d’ailleurs des cadres de l’équipe qui sont poussés vers la sortie. C’est le cas de Chancel Mbemba, qui ne vivrait d’ailleurs pas très bien cette situation...

C’est fini à l’OM pour Mbemba ?

Clairement indésirable à un an de la fin de con contrat, le défenseur central de 30 ans a récemment été mis à pied par l’OM. La raison ? Une altercation entre Mbemba et un membre de la direction, plus précisément Ali Zarrak, adjoint de Mehdi Benatia en charge de la réserve du centre de formation. Après ça, on voit mal un retour en arrière, avec le joueur qui semble destiné à faire ses valises.

Le Torino prêt à tenter le coup

Et il pourrait poursuivre sa carrière en Italie, puisque plusieurs clubs de Serie A seraient sur ses traces. D’après les informations de Il Messaggero, cela serait le cas du Torino, qui cherche justement un défenseur central en cette fin de mercato estival. Reste à voir si cette destination plaira à Chancel Mbemba, qui après la Belgique, l’Angleterre, le Portugal et la France pourrait connaitre un tout nouveau pays.