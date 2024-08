Mercato : L’Italie va rendre un grand service à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’OM est encore à la recherche d’une porte de sortie pour ses joueurs indésirables, Ulisses Garcia, Jordan Veretout, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. En ce qui concerne les deux derniers nommés, deux clubs de Serie A seraient intéressés par leur profil.

Alors qu’ils sont écartés du groupe professionnel depuis la reprise de l’entraînement, Ulisses Garcia (28 ans), Jordan Veretout (31 ans), Samuel Gigot (30 ans) et Chancel Mbemba (29 ans) sont toujours des joueurs de l’OM, qui espèrent leur trouver une porte de sortie d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Rennes intéressé par Veretout mais…

En ce qui concerne Jordan Veretout, il est annoncé dans le viseur du Stade Rennais. Un dossier rendu difficile par les demandes de l’OM, qui aurait fixé le prix de l’international français (6 sélections) à 8M€, selon L’Équipe. Son important salaire serait également un frein à un potentiel transfert.

Des portes de sortie en Italie pour Mbemba et Gigot

Pour Chancel Mbemba et Samuel Gigot, tous les deux en fin de contrat en juin 2025, la Serie A pourrait rendre un grand service à l’OM. En effet, d’après les informations du journaliste Gianluigi Longari, la Lazio et le Torino seraient intéressés et évalueraient la situation. Bologne est un autre club italien annoncé sur la piste de l’international congolais ces derniers jours.