Transfert à 10M€, l'OM plombé par un joueur de Ligue 1

Arnaud De Kanel

L'avenir de Chancel Mbemba devrait s'écrire loin de l'OM. Placé dans le loft, le défenseur central congolais est prié de quitter le club phocéen avant la fin du mercato estival. Mais alors qu'il est courtisé par Bologne, Mbemba pourrait se faire devancer dans l'esprit des dirigeants italien par le défenseur du LOSC, Alexsandro.

L'actualité de l'OM va essentiellement tourner autour du mercato dans les prochains jours. Le club phocéen pourrait réussir à se séparer de Chancel Mbemba dans les prochains jours puisque le Congolais est suivi avec insistance par Bologne. Mais un joueur de Ligue 1 menace le deal.

Mercato - OM : La presse italienne annonce un deal à 15M€ https://t.co/8iel01E25f pic.twitter.com/8ZF7ZWJW10 — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

Mbemba à Bologne ?

Mis à pied par l'OM, Chancel Mbemba ne compte faire aucun cadeau à son club. Le Congolais est exigeant est il acceptera uniquement un challenge à la hauteur de ses ambitions. Celui que lui propose Bologne pourrait lui plaire puisque le club italien disputera la Ligue des champions cette saison. Selon le quotidien local Il resto del Carlino, Mbemba serait bel et bien suivi et l'OM réclamerait autour de 10M€.

Alexsandro également suivi

Or, Chancel Mbemba n'est pas le seul joueur suivi par Bologne pour renforcer sa défense, orpheline de Riccardo Calafiori. Selon Il resto del Carlino, Alexsandro serait une cible de la formation italienne. Et à l'inverse de Mbemba, qui veut se donner un temps de réflexion, il pourrait prendre sa décision plus rapidement. Reste à voir si le LOSC acceptera de laisser filer l'un de ses tauliers en toute fin de mercato.