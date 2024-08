Mercato - PSG : Une annonce est lâchée, tout est relancé pour ce crack !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours très attentif au marché des jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG fait notamment partie des cadors intéressés par le prodige argentin Franco Mastantuono. Mais au cours des derniers mois, le Real Madrid semblait avoir pris une avance capitale dans ce dossier. Cependant, le président de River Plate a récemment démenti tout accord avec les Merengue concernant le talentueux ailier de 17 ans.

Ce n’est plus un secret, le PSG se montre désormais à l’affût des jeunes joueurs à fort potentiel. Avec un projet sportif davantage tourné vers le long terme, les dirigeants du club de la capitale cherchent toujours à flairer des bons coups concernant des jeunes talents à fort potentiel, et ce aux quatre coins du monde.

Le PSG s’intéresse à un phénomène argentin

Il y a plusieurs mois, il avait notamment été révélé que le PSG faisait partie des cadors européens intéressés par Franco Mastantuono. Le média TNT Sports révélait ainsi que Paris s’était penché sur le nouveau phénomène du football argentin, au même titre que le FC Barcelone ou encore que le Real Madrid. Selon Relevo, les Merengue auraient pris de l’avance dans ce dossier, alors que l’ailier de 17 ans dispose d’une clause libératoire de 45M€ avec River Plate. Néanmoins, le président des Gallinas, Jorge Brito, a récemment affirmé auprès d’ESPN qu’aucun accord n’avait été conclu avec le club madrilène pour Mastantuono.

« Il n'y a pas eu de négociations avec le Real Madrid pour Franco Mastantuono »

« Il n'y a pas eu de négociations avec le Real Madrid pour Franco Mastantuono, je peux vous l'assurer. Ni avec Florentino Pérez, ni avec personne d'autre. Il s'agissait d'une réunion pour d'autres raisons. Le joueur est très calme et très heureux à River. Nous pensons qu'il ne faut pas précipiter le processus. Il est en plein développement, il a 17 ans. Ni le joueur ni nous ne sommes pressés de le voir partir. Je pense que nous devons l'apprécier à sa juste valeur et comprendre que nous avons un grand joyau qui, je n'en doute pas, se brisera le jour où il devra partir. Aujourd'hui, il est temps pour lui de penser à River », a lâché ce dernier, relayé par AS. A suivre de près donc...