Transferts - OM : Un deal à 8M€ sur le point de capoter ?

L’Olympique de Marseille n’a plus que quelques heures afin de vider son loft d’indésirables dont Jordan Veretout fait partie intégrante. Après s’être entretenu sur son avenir avec Pablo Longoria samedi dernier et figurerait dans les petits papiers du Stade Rennais. Cependant, les attentes économiques de l’OM pourraient tout faire rater.

Jordan Veretout (31 ans) débarquait de la Roma il y tout juste deux ans. Et alors qu’il est toujours parvenu à régulièrement se faire une place dans le onze de départs des entraîneurs qui se sont succédés sur le banc de touche, l’international français n’est pas dans les bonnes grâces de Roberto De Zerbi. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille ne compte pas sur lui, ce qui a résulté sur son intégration au loft peuplé des joueurs jugés indésirables et priés de trouver un autre club cet été.

Jordan Veretout dans le viseur de Rennes

Cependant, le rideau tombera le 30 août au soir sur le mercato estival et Jordan Veretout est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille. Et ce, bien que le milieu de terrain formé au FC Nantes ait pris part à la réunion programmée par le président Pablo Longoria samedi dernier avec Samuel Gigot et Azzedine Ounahi. Le patron de l’OM s’est montré clair : aucun membre du loft ne sera réintégré dans l’équipe première après le mercato. Et il semblerait que la situation sportive délicate de Veretout à l’OM intéresserait particulièrement le Stade Rennais.

Les 8M€ réclamés par l’OM refroidissent le Stade Rennais

En quête d’un renfort au milieu de terrain, le Stade Rennais penserait notamment à Jordan Veretout à qui il ne reste plus qu’une seule saison sur son contrat. Le prix de l’année en question est fixé à 8M€ par les dirigeants de l’Olympique de Marseille à en croire L’Équipe. Ce montant aurait quelque peu refroidi les ardeurs du Stade Rennais au même titre que le salaire perçu par l’international français à l’OM. Le quotidien sportif explique qu’avec ses émoluments actuels, Jordan Veretout éprouverait toutes les peines du monde à trouver chaussure à son pied en Europe.