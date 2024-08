Mercato : Retour fracassant du Real Madrid !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid, après avoir recruté Kylian Mbappé et Endrick cet été pensait en avoir fini avec le mercato. L’échec Leny Yoro n’a fait que conforter cette décision. Mais ces dernières heures, le milieu de terrain Dani Ceballos a fait part de son désir de quitter la capitale madrilène. Le Real Madrid est donc de retour sur le marché des transferts.

Le Real Madrid a réussi à remporter la Liga et la Ligue des Champions sans numéro 9 la saison dernière. Cet été, le club espagnol a recruté Kylian Mbappé et Endrick et dispose d'un effectif au complet, malgré le départ -non remplacé- de Toni Kroos. Mais un nouveau départ imprévu vient relancer l'été mdrilène.

Ceballos veut quitter le Real Madrid

Ces derniers jours, Dani Ceballos, doublure de luxe au milieu de terrain du Real Madrid a fait part à ses dirigeants de son désir de quitter le club madrilène. L’international espagnol est convoité par un club espagnol, le Real Betis et un français, l’AS Monaco. Ce potentiel départ pourrait bien tout bouleverser sur le mercato.

Le Real Madrid de retour sur le marché des transferts

La conséquence de ce potentiel départ, c’est que le Real Madrid n’aurait plus vraiment de remplaçants au milieu de terrain. Le club madrilène devrait alors, selon Marca, retourner sur le marché des transferts pour débusquer la perle rare, à deux jours de la fin du mercato.