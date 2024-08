Mercato : C'est confirmé pour le prochain attaquant de l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à trouver un nouvel attaquant pour compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, l'OM continue de faire de Neal Maupay sa grande priorité. Cependant, comme révélé par le10sport.com, Everton refuse d'entendre parler d'un prêt pour son attaquant et a repoussé la première offre marseillaise. Par conséquent, la situation se complique pour l'OM qui suit également la piste menant à Antonio Sanabria.

Déjà très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM pensait avoir bouclé une immense partie de son recrutement avec les arrivées de Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et Jonathan Rowe. Mais la blessure de Faris Moumbagna, victime d'une rupture des ligaments croisés dès la première journée de Ligue 1, a rebattu les cartes. Désormais, Pablo Longoria cherche un nouvel avant-centre d'ici vendredi soir afin d'assurer le rôle de doublure d'Elye Wahi.

L'OM va devoir faire un effort pour Maupay

Plusieurs pistes ont ainsi été étudiées et la grande priorité de l'OM reste Neal Maupay. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Everton a repoussé une première offre de prêt du club phocéen. Et pour cause, les Toffees ne veulent pas entendre parler d'autre chose que d'un transfert pour son attaquant dont le contrat s'achève dans un an. L'OM devra ainsi débourser 8M€ pour recruter Neal Maupay. Une information confirmée par La Provence, qui assure également que le Toffees n'accepteront qu'un transfert. Et face à la situation sur le mercato, l'OM pourrait se résoudre à faire un effort pour recruter Neal Maupay, conscient qu'il sera compliqué de faire la saison avec le seul Elye Wahi en numéro 9.

Longoria prend la température pour Sanabria, mais...

En parallèle, l'OM continue de scruter le marché, et La Provence confirme que le duo Longoria-Benatia a pris la température auprès du Torino concernant la situation d'Antonio Sanabria. Mais cette piste semble également compliquée à boucler. D'autant plus que la grande priorité de l'OM dans ce dossier a toujours été Neal Maupay.