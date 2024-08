Mercato - ASSE : Transfert à 7M€, un attaquant arrive ?

Jean de Teyssière

Le mercato se termine le 30 août prochain à 23 heures et nombreux sont les clubs qui n'ont pas encore terminé leur marché. C'est notamment le cas de l'AS Saint-Étienne, qui recherche toujours un buteur pour cette saison. Avec zéro but marqués en deux matchs, il y a urgence et Mohamed Bamba (Lorient) pourrait bien devenir le numéro 9 des Verts.

La saison dernière, l’ASSE pouvait compter sur Irvin Cardona pour marquer des buts. Le Français avait été l’un des artisans de la montée stéphanoise en Ligue 1 mais n’est finalement pas resté. Avec deux défaites en autant de matchs en Ligue 1 et aucun but marqué, l’urgence devrait être rapidement décrétée dans le Forez.

Thierno Barry file à Villarreal

Après avoir recruté notamment Zuriko Davitashvili en attaque, l’ASSE se cherche encore un buteur pour cette saison. Les dirigeants stéphanois étaient très intéressés par la venue de Thierno Barry mais l’international guinéen est finalement attendu à Villarreal. Les Verts doivent encore chercher et pourraient avoir trouvé.

Mohamed Bamba, futur buteur des Verts ?

D’après les informations de Foot Mercato, l’ASSE pourrait avoir trouvé son buteur. L’attaquant ivoirien, âgé de 22 ans, évolué à Lorient et l’ASSE aurait déjà formulé une offre de 7M€ aux Merlus. Offre refusée, car les Lorientais espèrent en tirer plus. Les Verts pourraient rapidement repasser à l’action…