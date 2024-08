Officiel : Le FC Nantes annonce un grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en cette fin de mercato, le FC Nantes vient d'officialiser le retour de Nicolas Cozza, de nouveau prêté par le le VFL Wolfsburg pour cette saison. C'est la sixième recrue de l'été pour les hommes d'Antoine Kombouaré qui a déjà pu compter sur le renfort de Jean-Philippe Gbamin ces dernières. L'effectif des Canaris se densifient alors que le mercato fermera ses portes vendredi à 23h.

Passé proche d'une nouvelle relégation la saison dernière, le FC Nantes poursuit son recrutement. Après avoir rapidement renforcé son secteur offensif avec le transfert définitif de Matthis Albine pour 10M€, ce qui en fait le joueur le plus cher de l'histoire des Canaris, ainsi que celui de Tino Kadewere, laissé libre par l'OL, les Nantais ont recruté l'ailier droit Sorba Thomas. Et alors qu'il existe toujours une volonté de dégraisser, Antoine Kombouaré peut toutefois compter sur des renforts défensifs.

Guess who's back ?



Cozza de nouveau prêté à Nantes

En effet, les Canaris viennent d'officialiser le prêt de Nicolas Cozza : « Le FC Nantes, le VFL Wolfsburg et Nicolas Cozza ont trouvé un accord pour le prêt du défenseur pour la saison 2024 - 2025. Re-Bienvenue Nicolas ! » Déjà prêté à Nantes lors de la seconde partie de la saison dernière, le latéral gauche fait donc donc son retour. Et il ne cache pas sa joie : « Je suis heureux et content, prêt à démarrer la saison. Même si elle a déjà commencé, je suis prêt physiquement. J’ai fait une grosse préparation. Il n’y a plus qu’à jouer ». Cette fois-ci, il devrait rester une saison entière au FC Nantes.

Les recrues s'enchaînent à Nantes

C'est donc la seconde recrue du FC Nantes en seulement quelques heures. Mardi soir, les Canaris ont effectivement annoncé la signature de Jean-Philippe Gbamin qui était libre depuis son départ de Dunkerque. « Je suis très fier de rejoindre ce grand club français. Je suis reconnaissant de la chance qu'il me donne de pouvoir évoluer en Ligue 1, avec des personnes que j'ai cotoyées auparavant, le coach, son staff et quelques joueurs de l'effectif », confiait-il sur le site officiel des Canaris. Antoine Kombouaré peut donc se réjouir d'avoir un effectif quasiment au complet.