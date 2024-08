Mercato : L'OM va boucler un transfert très attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir largement renforcé son effectif, l'OM s'est fixé pour objectif de dégraisser massivement d'ici vendredi à 23h, date à laquelle le mercato fermera ses portes. Dans cette optique, un loft a été créé au sein duquel plusieurs joueurs se côtoient. Et alors que leurs départs tardent à se concrétiser, le club phocéen va enfin voir l'un de ses lofteurs partir. Samuel Gigot devrait effectivement rejoindre la Lazio Rome pour 6M€.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM est l'un des clubs européens les plus actifs. Et pour cause, le tandem Longoria-Benatia a réussi à boucler l'arrivée de 10 nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et Jonathan Rowe. Et bien que plusieurs joueurs aient quitté le club à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr, le club marseillais espère bien boucler d'autres ventes.

Gigot tout proche de la Lazio

Dans cette optique, plusieurs joueurs ont été inclus dans un loft pour les pousser au départ car ils n'entrent plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Et selon les informations de La Provence, l'un des membres de ce loft va partir, à savoir Samuel Gigot. Après avoir refusé Trabzonspor qui offrait 3,8M€, hors bonus à l’OM, le défenseur central se rapproche grandement de la Lazio Rome bien qu'aucun accord n'ait été conclu pour le moment. La presse italienne évoquait un transfert à 6M€.

Ca traîne pour les autres joueurs du loft

En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour les autres membres du loft. Et pour cause, La Provence ajoute que bien que l'OM cherche une porte de sortie pour Jordan Vérétout, Chancel Mbemba ou encore Ulisses Garcia, ces dossiers sont beaucoup moins avancés que pour Samuel Gigot qui a de grandes chances de quitter l'OM avant vendredi.