Mercato : Un dossier bouillant annoncé à l’OM ?

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et l’Olympique de Marseille a encore beaucoup de travail. Pablo Longoria aimerait offrir encore une ou deux recrues à Roberto De Zerbi, mais il va surtout devoir trouver une solution pour les nombreux indésirables qui sont encore au club en ce moment.

Si les achats ont souvent été la grande spécialité de Pablo Longoria, on ne peut pas en dire de même pour les ventes. L’OM a souvent dû faire d’énormes sacrifices pour se séparer de ses indésirables et cet été ne fait pas exception, puisque plusieurs indésirables sont encore au club... alors que le mercato ne se termine que dans quelques jours.

Gigot vers la Lazio ?

C’est le cas avec Samuel Gigot, très utilisé ces dernières saisons mais pas dans les plans de Roberto De Zerbi et qui est donc poussé vers la sortie. Les médias italiens ont évoqué l’intérêt de plusieurs clubs ces derniers jours et ce mercredi, Il Messaggero annonce même un accord total entre l’OM et la Lazio. Mais des rebondissements pourraient encore avoir lieu...

Bologna veut faire une dernière tentative

Car d’après les informations du quotidien, Bologna n’aurait toujours pas jeté l'éponge ! A la recherche d’un défenseur central depuis le départ de Riccardo Calafiori vers Arsenal, le club émilien aurait l’intention de faire une dernière tentative pour Gigot dans les prochaines heures. Il va falloir toutefois être très convaincant pour espérer doubler la Lazio.