Mercato : L'OM a trouvé son attaquant et se fait déjà refroidir

Compte tenu de la grave blessure de Faris Moumbagna qui va manquer de nombreux mois de compétition, l'OM cherche toujours à recruter un avant-centre d'ici vendredi soir et la fin du mercato estival. Dans cette optique, la piste menant à Antonio Sanabria a émergé ces dernières heures. Mais ce dossier s'annonce très compliqué à boucler bien que le joueur ne soit que remplaçant au Torino.

Hyper actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'en a pourtant pas terminé avec son recrutement. Et pour cause, le club phocéen espère recruter au moins un avant-centre. Après avoir largement renforcé leur secteur offensif, notamment avec les arrivées de Mason Greenwood et Jonathan Rowe sur les ailes, les Marseillais souhaitent désormais dénicher un avant afin de venir concurrencer Elye Wahi. Faris Moumbagna aurait du occuper ce rôle, mais l'attaquant camerounais a été victime d'une rupture des ligaments croisés qui met fin à sa saison.

L'OM s'active pour le transfert de Sanabria

Ainsi, l'OM a activé plusieurs pistes, mais après avoir déjà largement dépensé cet été, les folies ne sont plus permises. Une situation qui complique la signature de Neal Maupay pour lequel Everton 8M€ et ne veut pas entendre parler d'un prêt, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Selon les informations de Foot Mercato, Pablo Longoria a donc activé un autre dossier, à savoir celui menant à Antonio Sanabria dont le contrat au Torino s'achève en 2026.

Le Torino va avoir du mal à lâcher son attaquant

Une information confirmée par Gianluca Di Marzio qui se montre toutefois assez pessimiste quant à la possibilité de voir Antonio Sanabria signer à l'OM d'ici vendredi soir. Et pour cause, d'une part le Torino réclame 7M€ pour le transfert de son joueur qui ne sera pas cédé avant d'avoir trouvé un remplaçant puisque Pietro Pellegri est également sur le départ. Cela fait donc beaucoup de conditions pour un transfert à boucler en à peine plus de 48 heures.