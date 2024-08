Transferts : Un départ à 3M€ finalisé par l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’OM, dès la reprise de l’entrainement, on a rapidement mis en place un loft des indésirables. Le vider n’est toutefois pas simple pour le club phocéen. Il n’empêche qu’en cette fin de mercato, Marseille toucherait au but, notamment en ce qui concerne Samuel Gigot. Visiblement, le départ du défenseur de l’OM serait imminent.

L’OM n’a donc plus que quelques heures pour tenter de se séparer de ces derniers indésirables. Actuellement, dans le loft, on retrouve encore Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Veretout, UIisses Garcia ou encore Azzedine Ounahi. Mais voilà qu’à la veille de la fermeture du marché des transferts, l’OM serait en train de finaliser les derniers détails de la vente de Gigot.

Gigot à la Lazio pour 3M€

Et c’est à la Lazio Rome que Samuel Gigot pourrait poursuivre sa carrière. En effet, ce jeudi, ce transfert serait sur le point d’être bouclé par l’OM. Selon les informations de Sky Sport, on toucherait au but pour la signature de Gigot au sein du club romain. Il devrait alors s’engager pour 3 ans tandis que l’OM récupérerait une indemnité de 3M€.

Il préférait l’Arabie Saoudite ?

Il en aura fallu du temps pour boucler le départ de Samuel Gigot. Le joueur de l’OM était pourtant courtisé. En France, il aurait recalé Nice et Rennes et il était expliqué qu’il avait pour préférence de rejoindre l’Arabie Saoudite. C’est finalement en Italie, à la Lazio Rome que Gigot devrait prochainement poser ses valises.