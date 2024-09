OM : Il s'enflamme déjà après son transfert à Marseille

Axel Cornic

La grave blessure au genou de Faris Moumbagna a poussé l’Olympique de Marseille à agir en toute fin du mercato estival et après avoir étudié plusieurs pistes, le choix a été fait de miser sur Neal Maupay. L’ancien de l’ASSE a fait son grand retour en France et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’éclate déjà dans son nouveau club.

L’attaque de l’OM a totalement changé, avec notamment le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la saison dernière avec 30 réalisations. Elye Wahi est donc arrivé en provenance de Montpellier, mais c’est surtout le dernier coup du mercato qui a attiré l’attention, avec le retour en France de Neal Maupay.

« C'est une ville incroyable qui respire le foot »

L’attaquant de 28 ans a déjà fait ses débuts lors de la rencontre entre l’OM et le TFC, lors de la 3e journée de Ligue 1 (1-3). Et son adaptation semble plutôt bien se passer ! « C'est une ville incroyable qui respire le foot. Il y a une ferveur qui se dégage de Marseille, partout dans la ville il y a des supporters et c'est pour ça aussi qu'on joue au foot » a expliqué Maupay, sur les canaux officiels du club marseillais.

« Je suis super content d'être là, on ne peut pas se plaindre »

« C'est pour faire vibrer les gens. Marseille c'est magnifique. Le soleil, il fait chaud, la plage. Je suis super content d'être là, on ne peut pas se plaindre » s’est enflammé Neal Maupay, qui semble avoir été l’une des demandes de Roberto De Zerbi. Les médias italiens ont en effet laissé entendre que si Pablo Longoria penchait plutôt pour Antonio Sanabria du Torino, le coach de l’OM aurait décidé de miser sur le Français.