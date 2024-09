OM : De Zerbi balance sur une polémique du Mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du mercato estival de l'OM et auteur d'un début de saison XXL, Mason Greenwood avait beaucoup fait parler de lui au moment de sa signature en raison des accusations de violences conjugales dont il a fait l'accusation ces dernières années. Mais Roberto De Zerbi s'est montré très cash samedi soir à ce sujet après la victoire de l'OM à Toulouse.

Auteur de déjà 5 buts et 1 passes décisives en 5 matchs de Ligue 1, Mason Greenwood (22 ans) est le nouveau grand attaquant tant attendu à l'OM. Attiré en provenance de Manchester United pour 26M€, l'Anglais cartonne depuis le début de la saison et a de nouveau montré toute l'étendue de son talent samedi soir lors du succès de l'OM à Toulouse (3-1). Mais ce transfert a fait l'objet d'une grosse polémique puisque Greenwood est accusé de violences conjugales par son ex-compagne, et beaucoup reprochent à la direction de l'OM ainsi qu'à Roberto De Zerbi d'avoir poussé pour ce dossier.

Officiel : L’OM signe un attaquant, il annonce la couleur ! https://t.co/A85wbFxs9i pic.twitter.com/06yyKctoPz — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

« Je ne sais rien, et je ne veux pas le savoir »

Interrogé en conférence de presse après la victoire de son équipe samedi soir, l'entraîneur italien de l'OM est montré au créneau pour défendre son joueur face à cette polémique qui continue de faire couler beaucoup d'encre : « Mason Greenwood est un joueur de très haut niveau. Nous l'avons tous voulu au club. Je crois qu'il y a eu beaucoup de polémiques, de mots. Les joueurs le voient tous sur le terrain. Je peux aussi parler de la personne, sans entrer dans sa vie privée, je ne veux pas, je ne sais rien, et je ne veux pas le savoir », lâche De Zerbi.

« C'est un bon garçon, une belle personnalité »

L'ancien entraîneur de Brighton, nommé cet été sur le banc de l'OM, préfère donc faire abstraction de toutes les accusations dont Mason Greenwood fait l'objet, et se concentre sur les qualités humaines et sportives de sa nouvelle star : « Mais avec moi, avec nous, c'est un bon garçon, une belle personnalité et un super joueur », poursuit Roberto De Zerbi. Pas sûr que cette sortie ne suffise à éteindre la polémique autour de ce recrutement à l'OM...