Mercato : Coup de poker au PSG, un double transfert de folie était prévu !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, on s’attendait à voir un ou deux très gros coups sur le mercato estival. Finalement, le Paris Saint-Germain n’a recruté que Désiré Doué comme potentiel renfort offensif, mais en Italie on assure que le club avait initialement des très gros projets pour son attaque.

Depuis l’arrivée de QSI, on a été habitués à voir des stars mondiales débarquer au PSG et cet été on s’attendait également à du très gros. Le départ de Kylian Mbappé laissait en effet entrevoir un recrutement stellaire... mais il n’en a été rien finalement !

Un été surprenant ?

Ils sont en effet quatre à avoir rejoint le PSG et si le prix total tourne autour des 170M€, c’est un recrutement très jeune. Le plus âgé, n’a que 22 ans et il s’agit de Willian Pacho, arrivé en provenance de Francfort. Viennent ensuite deux espoirs de 19 ans avec João Neves et Désiré Doué, considéré comme deux grands potentiels à développer. Seule exception le Russe de 25 ans Matvey Safonov, qui est arrivé pour jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG voulait le duo Kvaratskhelia-Osimhen

La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que le plan parisien était tout autre au début du mercato estival ! Au sein du club on aurait souhaité boucler la double arrivée de Victor Osimhen et de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Mais après l’échec rencontré avec le Géorgien tout aurait été abandonné, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com le Nigérian n’a plus été un objectif prioritaire.