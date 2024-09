Mercato : Le PSG a lancé une grande révolution !

Pierrick Levallet

Le mercato a fermé ses portes vendredi soir, et le PSG a réussi à boucler quelques coups intéressants. Les dirigeants parisiens se sont surtout focalisés sur des éléments jeunes et des profils qui plaisaient à Luis Enrique. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs décidé une grande révolution cet été concernant leur méthode de recrutement.

Le PSG a réussi à boucler quelques jolis coups sur le mercato cet été. Le club de la capitale est allé chercher Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, les dirigeants parisiens n’ont recruté aucune nouvelle star pour le remplacer. Les Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs apporté un grand changement dans leur méthode de recrutement.

Le PSG a changé sa méthode de recrutement

Comme le rapporte AS, le PSG aurait lancé une grosse révolution cet été en décidant de ne recruter aucune star. La formation parisienne voulait mettre définitivement fin au bling-bling et a également refusé de surpayer des joueurs sur le mercato. La direction s’en est tenue à cette ligne rouge, et c’est ce qui a poussé le PSG à abandonner certains dossiers.

Luis Enrique tient les rênes du projet

Et pour le moment, cela fonctionne plutôt bien. Le PSG a parfaitement entamé sa saison avec trois victoires consécutives et 13 buts inscrits. Luis Enrique travaille avec les éléments à disposition et une équipe qui lui correspond de plus en plus. Le technicien espagnol est désormais à la tête du projet du PSG. Reste maintenant à voir si cela permettra aux Rouge-et-Bleu d’atteindre leurs objectifs cette saison.