La révélation du Real Madrid sur le calvaire de Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'attente aura été longue pour Kylian Mbappé, mais les buts ont fini par arriver. Après 3 matchs sans marquer en Liga, le buteur du Real Madrid a inscrit un doublé à l'occasion de la rencontre face au Betis. La fin du calvaire pour Mbappé, qui ne s'inquiétait visiblement pas trop de sa situation...

Si Kylian Mbappé avait marqué pour sa première avec le Real Madrid contre l'Atalanta Bergame, il avait enchainé par la suite 3 matchs sans but. Une situation inhabituelle pour un joueur du calibre du Français. Forcément, en Espagne, le cas Mbappé a fait beaucoup parler. Le fait est que le principal intéressé n'était pas plus inquiet que cela.

Real Madrid : La punchline de Mbappé sur les critiques ! https://t.co/U2BUEQ6s7s pic.twitter.com/pwvJThzHJ7 — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

« Tranquille, ça va arriver »

C'est Brahim Diaz qui a fait cette révélation sur Kylian Mbappé et ses difficiles. Pour Real Madrid TV, le joueur merengue a fait savoir : « Mbappé ? Je lui ai dit qu'il allait mettre un but et il m'a dit : "Tranquille, ça va arriver". Aujourd'hui, il en a mis deux. C'est Kylian ».

« Il avait raison »

« C'est un joueur immense. Nous avons une attaque incroyable avec Vinicius, Rodrygo et Kylian. Il avait raison, nous devions être patients », a-t-il ajouté sur Kylian Mbappé.