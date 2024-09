McCourt - Arabie Saoudite : C’est «ok» pour la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le vieux serpent de mer refait surface sur le Vieux-Port. Alors que la saison vient de reprendre ses droits, Thibaud Vézirian continue de faire planer le doute sur l'avenir de l'OM, et notamment de son propriétaire Frank McCourt. Le journaliste a confirmé que la vente du club était bouclé. Il ne manquerait plus que l'officialisation.

Thibaud Vézirian est opiniâtre. Frank McCourt a beau démentir les rumeurs de départ, la voix du journaliste continue à résonner sur les réseaux sociaux, là où il continue de distiller ses informations sur l’actualité de l’OM, et notamment sur ce dossier qui s’éternise. L’investissement et les promesses tenues par McCourt auraient pu suffire à clore ce chapitre. Mais Vézirian persiste et annonce que le deal a été bouclé avec un consortium international mené par l’Arabie Saoudite.

Un accord aurait été trouvé

« Il n’y a pas de stand-by, tout est en route et il ne manque que l’officialisation. Tout le monde attend de connaître le timing d’annonce. Gardons l’effet de surprise et n’en parlons pas même si tout est ok en coulisses. Et ça, ce sont des gens dans le dossier et au cœur des décisions qui me le disent donc il n’y a pas de souci là-dessus les amis. Avec tout ce qui se passe au club, on ne serait plus dans l’aberrant, mais dans le n’importe quoi » a-t-il confié sur Twitch.

La Ligue 1 enfin sauvée ?

Selon lui, cette opération pourrait permettre au football français de sortir du marasme ambiant. « Avec la vente de l’OM, la Ligue 1 va aller mieux. Beaucoup de gens attendent ça même si ça a été trop long à se décanter à cause des intérêts internationaux. Heureusement, que les nouvelles sont bonnes en coulisses. Maintenant, chacun va sortir avec les honneurs, et ça se met en place. De toute façon, c’est inéluctable même si la longueur du dossier, c’est inutile » a déclaré Vézirian.