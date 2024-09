Mercato - PSG : Il réclame une fortune pour signer à Paris

Alexis Brunet

En vue du prochain mercato estival, le PSG a coché le nom de Jamal Musiala. Ce dernier évolue actuellement au Bayern Munich, qui tente de le prolonger, mais ce n’est pas gagné d’avance. En effet, le milieu offensif aurait rejeté une première offre de la part des dirigeants bavarois. Le joueur de 21 ans demande pas moins de 350 000 euros par semaine pour signer un nouveau bail.

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, Luis Enrique a toujours fait confiance aux jeunes joueurs, qu’il n’hésite pas à lancer rapidement dans le grand bain. Cet été, le technicien du PSG avait d’ailleurs fait du recrutement de João Neves une priorité, alors que ce dernier n’est âgé que de 19 ans. De plus, le club de la capitale a également mis la main sur l’un des meilleurs cracks de Ligue 1, Désiré Doué, âgé de 19 ans également.

Le PSG a Musiala dans son viseur

Si le mercato d’été est désormais fermé, les dirigeants du PSG auraient toutefois déjà réfléchi au prochain jeune joueur qui pourrait rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale serait intéressé par Jamal Musiala, qui évolue actuellement au Bayern Munich. Il pourrait quitter la formation allemande l’été prochain, s’il ne prolonge pas, car son contrat prend fin à l’été 2026 et les dirigeants bavarois souhaiteront éviter un départ libre. Une situation dans laquelle se trouvent notamment Alphonso Davies et Joshua Kimmich, dont les contrats arrivent à échéance l’été prochain et qui n’ont toujours pas prolongé.

Musiala a refusé une offre de prolongation du Bayern Munich

D’après The Mirror, le Bayern Munich aurait entamé des négociations pour prolonger le contrat de Jamal Musiala. Les Bavarois auraient même fait une proposition au milieu offensif, mais ce dernier l’aurait refusée. Le joueur de 21 ans estime que le salaire n’est pas à la hauteur de ce qu’il mérite, c’est-à-dire environ 350 000 euros par semaine. Le PSG est donc fixé, il devra débourser une petite fortune s’il souhaite offrir l’international allemand à Luis Enrique.