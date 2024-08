Real Madrid : Booba continue son clash avec Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Real Madrid accueillait Valladolid pour la 2ème journée de Liga. Une rencontre qui s’est soldée sur une victoire de la Casa Blanca (3-0), mais durant celle-ci, Kylian Mbappé est resté muet et ne s’est pas trop montré à son avantage. Booba ne s’est alors pas fait prier pour enfoncer un peu plus l’ex-joueur du PSG.

Si Kylian Mbappé avait marqué pour sa première avec le Real Madrid lors de la Supercoupe d’Europe, le Français avait un peu plus galéré pour ses débuts en Liga. Par conséquent, le Madrilène était attendu ce dimanche face à Valladolid pour ses premiers pas au Bernabeu. Et encore une fois, Mbappé n’a pas été le plus convaincant, voyant même Endrick, qui l’a remplacé, marquer peu de temps après son entrée en jeu.

« Il a pas joué le meilleur joueur du monde ? »

Pour Kylian Mbappé, cette contre-performance s’est accompagnée de nombreuses critiques. Ayant déjà clashé le joueur du Real Madrid à plusieurs reprises dernièrement, Booba en a rajouté une couche sur X. « J'ai loupé le match il a pas joué le meilleur joueur du monde ? », a-t-il posté avant d’afficher un montage de Mbappé en serveur de chez McDonald’s.

Ancelotti et le cas Mbappé

Après le match du Real Madrid, Carlo Ancelotti a parlé du cas Kylian Mbappé. « C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, qui bouge très bien sans ballon, attaque dans le dos des attaquants, il a eu trois ou quatre occasions parce qu'il se les a créées grâce à ses mouvements. Je pense que dans cette position il va marquer, comme il a toujours marqué », a répondu l’entraîneur italien.