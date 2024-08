PSG - Barcola : L'énorme promesse d'Al-Khelaïfi

Alexis Brunet

Depuis le début de saison, Bradley Barcola impressionne au PSG. Dans la continuité de ses derniers mois à Paris, le Français a déjà inscrit trois buts en deux matches de Ligue 1. Des statistiques très flatteuses, qui augurent de très bonnes choses pour l’avenir. C’est d’ailleurs l’avis de Nasser Al-Khelaïfi, qui est très enthousiaste pour son attaquant.

Cet été a notamment été marqué par le départ de Kylian Mbappé du PSG. Le champion du monde a décidé de relever un nouveau challenge et donc de s’engager pour le Real Madrid. Un vrai coup dur pour les supporters parisiens qui ont perdu l’un des meilleurs joueurs du monde et un attaquant capable de marquer entre 40 et 50 buts par saison.

Le PSG fait confiance à Bradley Barcola

Pendant tout l’été, le PSG a ét" à la recherche d’une star capable de remplacer du mieux possible Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale avait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité, mais le Napoli n’a pas voulu laisser partir le Géorgien. Finalement, les dirigeants parisiens pourraient bien ne recruter personne d’ici la fin du mercato et faire confiance à Bradley Barcola. Auteur d’une bonne saison dernière, l’ancien Lyonnais est reparti très fort cette saison. En seulement deux matches de championnat, il a inscrit trois buts et il a brillé par sa vitesse. Il semble avoir pris encore plus de poids au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Nasser Al-Khelaïfi s’enflamme pour Bradley Barcola

Bradley Barcola est donc en grande forme, mais on pourrait n’avoir encore rien vu. C’est en tout cas l’avis du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Barcola est un joueur magnifique. Il a du talent, il est rapide, il a tout. Plus important, comme personne, c’est un des plus professionnels ici. Même si tous nos joueurs sont professionnels. Vraiment, il a quelque chose de spécial. Je suis très content pour lui. Ça ne fait que commencer. Il a besoin de travailler, il n’est pas encore arrivé. Il a encore beaucoup de travail à faire avec le coach, c’est le plus important. Travailler et jouer pour l’équipe. »