Cristiano Ronaldo se lance un incroyable défi !

Jean de Teyssière

Déjà une légende du football, Cristiano Ronaldo est loin de vouloir s’arrêter. L’attaquant portugais a marqué son 899ème but ce mardi avec Al-Nassr, grâce à un coup-franc et devrait dépasser rapidement la barre des 900 buts. Mais il est encore ambitieux et voudrait un jour marquer 1000 buts.

Désormais à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est encore au top de sa forme, même si l'âge avançant l'empêche de réaliser des prestations aussi exceptionnelles que par le passé. A bientôt 40 ans, le quintuple Ballon d'Or est au crépuscule de sa carrière mais a encore du chemin à parcourir.

«Les gens ne me connaissent pas»

Après avoir récemment ouvert sa chaîne Youtube, Cristiano Ronaldo y a été interrogé par son ancien coéquipier à Manchester United, Rio Ferdinand. Il est notamment interrogé sur son dernier Euro, sans aucun but marqué : « Tu sais pourquoi ils disent ça ? Parce que je n'ai pas marqué. Mais et le reste, ce que j'ai fait avant ? Mon passé ? En phase de qualifications, j'ai marqué 10 buts. Quand j'ai pleuré, ce n'est pas parce que je me disais que le monde allait me tomber dessus si le Portugal venait à être éliminé. Les gens en me connaissent pas. C'est juste parce que j'avais marqué mes 27 précédents penalties. J'étais triste pour les gens qui étaient au stade, spécialement ma famille, mes enfants, ma fiancée. A la fin des matchs, j'ai toujours mieux d'avoir gagné que d'avoir perdu. Mais je ne mens pas et je suis un peu plus content si on a gagné et que j'ai marqué, je dois être honnête. »

«J’aimerai atteindre les 1000 buts marqués»

« Je suis le meilleur buteur de l’histoire du football. Mais je veux encore aller plus haut. Je serai bientôt à 900 buts inscrit et après j’aimerai atteindre les 1000 buts marqués, avoue Cristiano Ronaldo. Si je n’ai pas de blessures, ce qui est pour moi le plus important, je veux ça. C’est la meilleure marque que je pourrai avoir dans l’histoire du football. Avec un avantage : tous les buts que j’ai marqué ont été filmés. Donc je pourrai tout le temps le prouve. Si tu veux plus de buts, tu peux venir les voir à l’entraînement. »