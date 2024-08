Cristiano Ronaldo - Zidane : La bombe de la presse espagnole !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Al-Nassr en Arabie saoudite depuis un an et demi, Cristiano Ronaldo aimerait voir du changement dans son équipe. Le Portugais de 39 ans n'a pas bien commencé la saison avec son club et il a fait beaucoup parler de lui dernièrement à cause d'un comportement inadmissible lors de la finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite face à Al-Hilal. L'entraîneur du club a peut-être signé là son départ et le club lui cherche un remplaçant. Le nom de Zinédine Zidane est sorti dans la presse espagnole.

Tenu une nouvelle fois en échec pour démarrer une nouvelle saison, Cristiano Ronaldo semble agacé. Al-Nassr considère également qu'il faut chercher un nouvel entraîneur et le club pourrait signer un nouveau gros coup dans les semaines à venir. Grâce à son statut, forcément le Portugais a un mot à dire et il n'a pas hésité à désigner la personne qu'il souhaitait voir évoluer sur le banc de l'équipe saoudienne.

Cristiano Ronaldo fait une annonce sur sa retraite ! https://t.co/egQyq7wB1L pic.twitter.com/OuHqiAvoPk — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Ronaldo veut Zidane

D'après les informations rapportées par le journal espagnol Marca ce mardi, le club d'Al-Nassr pense à Zinédine Zidane pour le poste d'entraîneur. Déjà approchée par le passé, la légende du football français est même réclamée par Cristiano Ronaldo en personne, qui garde un bon souvenir de son passage au Real Madrid, comme on peut l'imaginer.

Une option vraiment possible ?

La remise en question du club d'Al-Nassr concernant son entraîneur oblige le club à chercher une solution. Luis Castro ne plaît plus aux dirigeants saoudiens mais il faudra énormément de conviction pour réussir à attirer Zinédine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui n'officie plus depuis 2021, viserait plutôt la place de sélectionneur de l'Equipe de France.