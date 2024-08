Cristiano Ronaldo fait une annonce sur sa retraite !

Jean de Teyssière

La légende du football, Cristiano Ronaldo, se rapproche doucement de ses 40 printemps. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or joue désormais en Arabie saoudite, pour le club d’Al-Nassr et est toujours présent en équipe nationale. Malgré un Euro 2024 raté avec aucun but marqué, le natif de Madère souhaite encore jouer pour le Portugal et ne sait pas encore quand il prendra sa retraite.

Avec 898 buts marqués depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire du football selon la FIFA. Il est également le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 14 buts marqués et possède aussi le titre de meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale (140 buts). Le 5 février prochain, il fêtera ses 40 ans et ne semble pas encore prêt à prendre sa retraite.

Cristiano Ronaldo, une légende du Portugal

Cristiano Ronaldo a débuté avec la sélection portugaise en 2003 et est devenu le joueur le plus capé, avec plus de 212 sélections. Il est également le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, avec 140 buts marqués. Ronaldo a aidé le Portugal à remporter l’Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019. Malgré ses records impressionnants, ses performances avec le Portugal ont parfois été critiquées, notamment lors des Coupes du Monde 2010, 2018 et 2022 ou lors du dernier Euro en Allemagne. Malgré tout, l’influence de la légende portugaise n’est plus à prouver.

«Ma retraite internationale ? Ce sera une décision spontanée»

Pour le média NOW, Cristiano Ronaldo a évoqué sa potentielle retraite internationale à venir : « Je suis immensément fier de représenter nos couleurs, c'est un rêve. Par conséquent, lorsque je quitterai l'équipe nationale, je n'informerai personne au préalable, ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. Pour le moment, ce que je veux, c'est pouvoir aider mon équipe. » On verra encore quelques mois, voire quelques années CR7 fouler les pelouses du monde entier.