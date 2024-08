Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une offre surprenante !

Thomas Bourseau

Quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo a eu deux vies à Manchester United. Louis Saha l’a connu en tant que coéquipier chez les Red Devils et estime qu’une troisième vie devrait s’offrir à lui au sein du club mancunien : celle d’entraîneur, un rôle dans lequel il excellerait de son point de vue.

Cristiano Ronaldo a connu deux expériences bien différentes à Manchester United. Une première de six saisons au cours desquelles il a tout gagné et fait l’expérience de diverses émotions chez les Red Devils avant de devenir une légende du Real Madrid. À son retour en 2021, Cristiano Ronaldo a débarqué dans un club bien différent de celui qu’il avait connu jusqu’à son énorme brouille avec Erik Ten Hag qui a débouché à l’automne 2022 à la rupture de son contrat suivi de son exil en Arabie saoudite.

«Cristiano Ronaldo a la passion et la volonté de revenir un jour à Manchester United»

Louis Saha a côtoyé Cristiano Ronaldo pendant une grande partie de sa période mancunienne et estime qu’à bientôt 40 ans, Ronaldo pourrait rapidement se tourner vers une carrière d’entraîneur. « Cristiano Ronaldo a la passion et la volonté de revenir un jour à Manchester United. Cela pourrait être en tant qu'entraîneur ou même manager ». Louis Saha explique à TVSporten l’échec du second passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United par un manque de passion et d’implication chez une certaine catégorie de joueurs. « Son deuxième passage ne s'est pas terminé comme tout le monde l'avait espéré, et vous pouvez comprendre pourquoi cela l'a frustré. Il n'a pas vu la même formule et n'a pas vu la passion de ses jeunes joueurs ».

«Il devra trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il deviendra entraîneur»

Ex-coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United entre 2004 et 2008, Louis Saha a déjà vu tout ce qu’il avait besoin afin d’être convaincu que seule la communication pourra élever Cristiano Ronaldo au rang des grands entraîneurs. « Il sait désormais qu'il devra trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il deviendra entraîneur. Il saura trouver une nouvelle façon de communiquer lorsqu'il sera entraîneur, qui ne sera peut-être pas aussi dure ou directe que lorsqu'il était au club. Il va chercher comment réussir et utiliser toutes ses connaissances pour y parvenir ».

«Cristiano comprendra ce qu'il doit faire en tant que manager»

Pour finir, Louis Saha a utilisé un exemple bien particulier afin d’appuyer sur point. « Nous avons vu Roy Keane se lancer dans le management et réussir. Cristiano comprendra ce qu'il doit faire en tant que manager. Je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas ». Il n’y a plus qu’à désormais pour Cristiano Ronaldo.