Real Madrid : Mbappé comme Cristiano Ronaldo, il calme tout le monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après des années au PSG, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid, un club qu'il admire depuis toujours et où il rêvait de jouer. L'attaquant français a connu sa première avec le maillot madrilène mercredi face à l'Atalanta Bergame et désormais il va se lancer en Liga avec l'objectif de briller. S'il a su réussir son entrée, il faut éviter de s'enflammer et penser que le rythme de Cristiano Ronaldo est facile à tenir. Mais beaucoup d'observateurs le voient répondre largement aux attentes.

Ce dimanche soir face à Majorque, Kylian Mbappé marquera ses grands débuts en Liga avec le Real Madrid. L'attaquant français est très attendu par tout le monde cette saison après un grand feuilleton autour de son transfert. Il pourrait réussir à marquer le club de son empreinte, voire rejoindre les statistiques de Cristiano Ronaldo. Mais attention, arriver au niveau du Portugais relèverait de l'exploit.

Mbappé : Le PSG en remet une couche sur son départ ! https://t.co/10nGLN0wCC pic.twitter.com/lPmYGI8iKo — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

Ronaldo, une cible inatteignable ?

Kylian Mbappé a attendu de porter le maillot du Real Madrid toute sa vie. Il a a priori toutes les raisons du monde de déployer son meilleur niveau sur le terrain désormais et beaucoup lui prédisent une grande saison pour ses débuts. Mais peut-être à la hauteur de Cristiano Ronaldo. « Je vais faire la différence entre ce que j'aimerais et ce que je pense qu'il va se passer. J'aimerais qu'il atteigne les 50 buts par an de Cristiano, mais je pense que c'est difficile. Mbappé a la qualité pour le faire, mais je le vois bien atteindre les 30 dès sa première année, ce qui est très bien, en devant s'adapter à ses nouveaux coéquipiers » commente Fernando Morientes pour AS, lui qui a joué au Real de 1997 à 2005.

Une adaptation facile ?

Lorsqu'il était au PSG, Kylian Mbappé avait ce rôle principal qui lui était logiquement attribué. Au Real Madrid, les choses seront sûrement un peu différentes puisqu'il faudra composer avec d'autres membres de l'équipe, eux aussi très réputés. « Le gâteau offensif sera partagé avec des joueurs comme Vinicius, Bellingham ou Rodrygo, qui auront aussi un bon turnover. Oui, entre 30 et 35 serait bien pour sa première année en blanc » ajoute l'ancien sélectionneur de l'Espagne.