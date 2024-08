Messi - Cristiano Ronaldo : L’annonce surprise de Guardiola !

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont terrorisé les défenses européennes pendant 20 ans pour le Portugais et 19 pour l’Argentin. Et il se pourrait, si l’on en croit les propos de Pep Guardiola, que le buteur de Manchester City les imite au fil de sa carrière d’un point de vue statistiques.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont empilé les buts saison après saison avec leurs clubs respectifs. Les légendes du Real Madrid et du FC Barcelone ont notamment brillé en Ligue des champions où ils ont atteint des sommets encore jamais tutoyés.

Haaland, le successeur de Messi et Ronaldo ?

En Ligue des champions, à savoir la compétition reine en Europe, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l’histoire avec 140 réalisations. De son côté, Lionel Messi a inscrit 129 buts. Et Erling Braut Haaland ? À tout juste 24 ans, le serial buteur de Manchester City a déjà trouvé le chemin des filets à 41 reprises en C1. Avec son triplé inscrit contre Ipswich samedi (4-1), Haaland a marqué contre les 23 clubs de Premier League qu’il a affronté. Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour Haaland avec un total de 256 buts en carrière.

«Il peut rivaliser avec Cristiano et Messi en termes de buts»

Aux yeux de Pep Guardiola qui s'est exprimé en conférence de presse, Erling Braut Haaland va pouvoir aller tutoyer les statistiques de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. « Il l’a fait à Salzbourg, il l’a fait en Allemagne. Les chiffres sont fous. Il peut rivaliser avec Cristiano et Messi en termes de buts. Les chiffres sont incroyables à son âge, son jeune âge, le nombre de buts… Il représentante une menace incroyable pour nous et nous sommes très très heureux de l’avoir. Et avec un peu de chance, il pourra être ici pour de nombreuses années. Ce serait très bien pour nous ».