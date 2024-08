PSG : Sans Kylian Mbappé, un joueur de Luis Enrique jubile !

Alexis Brunet

Le PSG s’est très largement imposé face à Montpellier vendredi (6-0). Un match lors duquel Bradley Barcola a brillé, en inscrivant notamment un doublé. Le Français a prouvé qu’il pouvait faire oublier un certain Kylian Mbappé et même que le départ du champion du monde l’a en quelque sorte libéré. C’est en tout cas l’avis de Lionel Charbonnier.

À ceux qui pouvaient en douter, le PSG est déjà d’attaque dès le début de la Ligue 1. Après avoir battu Le Havre (1-4) lors de la première journée, les coéquipiers de Marquinhos ont fait de même en écrasant Montpellier sur le score de 6-0. Des rencontres au cours desquelles Bradley Barcola a particulièrement brillé.

Déjà trois buts pour Bradley Barcola cette saison

Face au Havre, Bradley Barcola n’était pas titulaire. Il était rentré en jeu à la 71ème minute à la place de Marco Asensio et il avait inscrit le troisième but du PSG, quinze minutes plus tard. Contre Montpellier, l’ancien Lyonnais était aligné d’entrée de jeu. Il ne lui a fallu que quatre minutes de jeu pour ouvrir le score grâce à un très bon service de João Neves, avant de s’offrir un doublé à la 53ème minute. Le Français est donc pour le moment en tête du classement des buteurs.

« On est en train de voir son émergence sans Mbappé »

Avec le départ de Kylian Mbappé, Bradley Barcola est donc amené à prendre encore plus de responsabilités au PSG. Selon Lionel Charbonnier, qui s’est exprimé au micro de l’After Foot, le départ du champion du monde va faire beaucoup de bien à l’ancien Lyonnais, ainsi qu’au collectif parisien. « Barcola est choquant, oui et non. On est en train de voir son émergence sans Mbappé. Souvent, quand on a un joueur qui part, un collectif naît. Mais là, il y a aussi un mec qui travaille pour le collectif. En plus, il va très vite. Le fait de revenir défendre comme ça assez bas, lui permet d’avoir des espaces dans le dos. Il est capable d’utiliser les espaces, il est capable de jouer très court dans les seize mètres. Il est capable de finir aussi. Il me plaît beaucoup. »