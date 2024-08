PSG : Du lourd est annoncé pour le chouchou de Luis Enrique

Alexis Brunet

Après une première saison d’adaptation un peu difficile, Vitinha s’est définitivement imposé comme un cadre de Luis Enrique. Le coach parisien apprécie tout particulièrement le Portugais et il n’est pas le seul. Son ancien coéquipier au PSG, Layvin Kurzawa, lui promet un avenir radieux et il pourrait même devenir l’un des vice-capitaines du club de la capitale.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 70M€ bonus compris pour recruter Joao Neves. Le Portugais faisait figure de priorité pour Luis Enrique, qui veut l’associer au milieu de terrain à l’un de ses compatriotes, Vitinha, présent au club depuis trois ans maintenant et qui fait partie des chouchous du coach parisien.

Du lourd est annoncé pour Vitinha

Moins en vue lors de sa première saison au PSG, Vitinha est devenu l’année dernière un cadre de Luis Enrique. Selon son ancien coéquipier à Paris, Layvin Kurzawa, interrogé par L’Équipe, le milieu de terrain est voué à prendre encore une plus grosse ampleur au sein du club de la capitale. « Il a eu une prise de conscience énorme l'année dernière. Il va prendre encore plus de place dans le vestiaire et, pour moi, ce n'est que le début de Vitinha. »

Vitinha pourrait devenir l’un des vice-capitaines du PSG

Après trois saisons au PSG, Vitinha s’est donc parfaitement intégré au sein du vestiaire du club de la capitale et il pourrait bien recevoir une belle promotion. D’après les informations de L’Équipe, le Portugais pourrait devenir prochainement l’un des vice-capitaines du champion de France. Un vote devrait avoir lieu très prochainement pour connaître l’identité des heureux-élus.