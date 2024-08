PSG : «Très très costauds», il annonce du lourd après Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une première victoire intéressante la semaine dernière face au Havre (1-4), le PSG va retrouver le Parc des Princes ce vendredi soir (20h45) avec la réception de Montpellier. Présent en conférence de presse, l’entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian a affirmé que la formation de Luis Enrique restait très puissante, malgré le départ de Kylian Mbappé cet été.

Le PSG est de retour. Une semaine après son succès inaugural sur la pelouse du Havre (1-4), le club de la capitale va faire sa première apparition au Parc des Princes cette saison. Les Parisiens accueillent Montpellier en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 ce vendredi soir (20h45), avec comme objectif une nouvelle victoire convaincante. Pour son deuxième match sans Kylian Mbappé, parti cet été au Real Madrid, Luis Enrique pourrait prévoir des surprises au sein de son onze de départ.

Mercato : Le PSG fait un joli cadeau à Luis Enrique https://t.co/hyKz9sFyK2 pic.twitter.com/ApTvPLOybI — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Le PSG plus fort sans Kylian Mbappé ?

Si dès février dernier, le coach espagnol a commencé à écarter peu à peu l’ancien numéro 7 de ses plans, le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG suscitait d’énormes interrogations. Si le premier match de la saison face au Havre a donné des premiers éléments de réponses à ce PSG sans Mbappé du moins en Ligue 1, les performances réussies devront être répétées. Quoi qu’il en soit, Paris fait peur, même sans sa superstar. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian s’est exprimé sur ce PSG 2.0.

« Le mercato n’est pas fini et puis je pense que collectivement ils vont être costauds »

« Je les ai vus la semaine dernière et ils ont quand même des fusées quand ils ont fait rentrer Barcola et Dembélé de l’autre côté donc ça déclenche beaucoup de choses », a affirmé ce dernier dans des propos relayés par Foot Mercato. « Ils ont de la vitesse, de la qualité technique au milieu de terrain, ils ont ce qu’il faut. Ils ont ce qu’il faut pour être encore champions. (…) Je pense qu’ils vont être très très costauds. En tout cas, le mercato n’est pas fini et puis je pense que collectivement ils vont être costauds ».