Mercato - PSG : Luis Enrique valide un transfert à 70M€

Alexis Brunet

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG a réussi à arracher João Neves au Benfica Lisbonne, contre un chèque de 70M€ bonus compris. Le crack portugais n’a par la suite pas tardé à briller, puisqu’il en est déjà à quatre passes décisives, après à peine deux matches de Ligue 1. Des prestations qui enchantent Luis Enrique.

Pour le moment, tout se passe bien pour le PSG. Après deux rencontres de Ligue 1, le club de la capitale caracole en tête du championnat et impressionne. Les protégés de Luis Enrique ont inscrit quatre buts face au Havre, puis six contre Montpellier ce vendredi.

Mercato - PSG : Il en rajoute une couche après son transfert à 60M€ https://t.co/5MWuftTeCp pic.twitter.com/BKKmJW2dhh — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

João Neves brille avec le PSG

Certains joueurs du PSG ont fait parler d’eux face à Montpellier. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui a inscrit deux buts, dont le premier tout en explosivité, comme il en a l’habitude. Sur cette réalisation de l’ancien Lyonnais, c’est João Neves qui a délivré la passe décisive. Ce n’a pas été le seul caviar de la soirée pour le Portugais, car il a récidivé quelques minutes plus tard en servant parfaitement Marco Asensio pour le deuxième but parisien.

Luis Enrique valide complètement le transfert de João Neves

Avant sa performance de haute volée face à Montpellier, João Neves avait déjà signé deux passes décisives face au Havre, pour sa première apparition en Ligue 1. Des performances qui font croire à Luis Enrique que le milieu de terrain s’est déjà parfaitement adapté au PSG, comme il l’a déclaré en conférence de presse. « En un match et demi, nous avons un joueur (João Neves) qui s'est déjà parfaitement adapté à notre jeu et à la manière dont nous voulons. En deux matchs, on peut déjà voir que c'est un joueur qui apportera beaucoup à l'équipe, tout comme Pacho et Désiré Doué. » Pour ce qui est de l’ancien Rennais, il a disputé ses premières minutes sous les couleurs parisiennes, mais il n’a pas réussi à trouver la faille pour le moment. Cela sera peut-être le cas à Lille, pour le prochain match du club de la capitale, le 1er septembre prochain.