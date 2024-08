Thierry Henry absent, Zlatan Ibrahimovic s'interroge

Arnaud De Kanel

Après avoir mené l'équipe de France à la médaille d'argent aux JO, Thierry Henry a pris la décision de quitter son poste. L'ancienne gloire d'Arsenal aura donc le temps de reprendre ses activités de consultant s'il le souhaite. Star de la chaine américaine CBS, Henry n'était pas présent pour la deuxième journée de Serie A dimanche, au grand étonnement de Zlatan Ibrahimovic.

Thierry Henry et les Espoirs, c'est fini ! Lundi dernier, la FFF a annoncé la démission du désormais ex-sélectionneur des Bleuets pour des raisons personnelles. Remplacé par Gérald Baticle, Henry retrouvera certainement son rôle de consultant pour la chaine CBS.

Mercato : Le PSG a mis la main sur le nouveau Thierry Henry ? https://t.co/CakHw2AnP5 pic.twitter.com/Od1u42Ujpb — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

Pas de Henry à la télévision

Mais en attendant, la légende d'Arsenal profite de ses vacances. Il n'était donc pas à l'antenne ce dimanche pour la deuxième journée de Serie A. Ses fidèles acolytes étaient présents en bord de pelouse pour couvrir la rencontre entre l'AC Milan et Parme. Zlatan Ibrahimovic s'est étonné de ne pas le voir.

«Où est le vrai studio avec Henry»

« Merci de m’accueillir, mais je me disais: où est le vrai studio avec (Thierry) Henry, Kate (Abdo, la présentatrice britannique) et Micah (Richards) ? Allez, je rentre. Si vous me ramenez, vous devrez me ramener l’équipe A. Ne vous inquiétez pas, je vais vous remonter le niveau », a lâché l'ancien attaquant du PSG au micro de CBS.