PSG : Luis Enrique surprend tout le monde, c’est totalement validé

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de mettre le paquet pour recruter João Neves. Le Portugais est arrivé contre un chèque de 70M€ bonus compris et il n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Contre Montpellier, Luis Enrique a décidé de l’aligner aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Un milieu de terrain globalement de petite taille, qui peut surprendre, mais qui est totalement validé pour Vikash Dhorasoo.

Le PSG impressionne en ce début de championnat. En deux matches, le club de la capitale a déjà pris les commandes de la Ligue 1, avec deux victoires au compteur, mais une plus grosse différence de buts sur le LOSC, le RC Lens et l’AS Monaco. Les partenaires de Marquinhos se sont d’abord imposés face au Havre en ouverture (1-4), avant de ne faire qu’une bouchée de Montpellier (6-0), lors de la deuxième journée.

João Neves et Bradley Barcola impressionnent

Si le PSG réalise une aussi bonne entame de championnat, il le doit particulièrement à deux hommes. Au niveau de l’attaque, c’est Bradley Barcola qui impressionne. L’ancien Lyonnais semble avoir pris encore plus de poids au sein de l’équipe de Luis Enrique et il a déjà inscrit trois buts. Au milieu de terrain, c’est João Neves qui brille. Le Portugais, recruté 70M€ bonus compris cet été, semble s’être parfaitement intégré. Il a déjà compris le jeu que veut mettre en place le coach parisien, en témoignent ses quatre passes décisives en seulement deux rencontres.

« Je suis content que Luis Enrique fasse ce genre de choix »

Contre Montpellier, João Neves a été aligné avec Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Un milieu de terrain qui culmine donc à moins d’1M80, ce qui peut paraître surprenant, tant la plupart du temps les entraîneurs font le choix d’aligner des joueurs plutôt grands dans l’entrejeu, afin de gagner des duels. Mais pour Vikash Dhorasoo, interrogé par Le Parisien, ce choix est judicieux et à mettre au crédit du coach du PSG, Luis Enrique. « J’aime l’idée de ce milieu avec Vitinha, Joao Neves et Zaïre-Emery qui font tous moins de 1,80m. Le football appartient aussi à des gars de petite taille qui savent quoi faire du ballon. Je suis content que Luis Enrique fasse ce genre de choix : ça en dit beaucoup sur ce qu’il veut appliquer. Il y a une vraie complémentarité entre les trois, ils ont envie de combiner, de se projeter et de faire les efforts à haute intensité. Je les ai vus se taper dans les mains, s’encourager… Et dire qu’il y a Fabian Ruiz qui attend. Paris a vraiment un beau milieu de terrain. »