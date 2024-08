PSG : Ce joueur imite Mbappé, son secret est dévoilé

Alexis Brunet

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, les dirigeants parisiens tiennent peut-être déjà son remplaçant. Bradley Barcola casse la barraque en ce début de saison, notamment grâce à une très grosse pointe de vitesse, qui rappelle étrangement celle du champion du monde. Selon certains de ses formateurs, l’attaquant était déjà très fort dans ce domaine lorsqu’il était dans les catégories de jeunes à Lyon.

Depuis le début de la saison, les supporters du PSG doivent s’y faire, Kylian Mbappé n’évolue plus avec l’équipe de Luis Enrique. Le champion du monde a rejoint le Real Madrid, mais cela a permis à certains joueurs de se libérer. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui a déjà inscrit trois buts en simplement deux matches.

Barcola se sert à merveille de sa pointe de vitesse

S’il y a bien un domaine où Bradley Barcola ressemble à Kylian Mbappé, c’est au niveau de la vitesse. Comme le Madrilène, le Parisien possède une accélération dévastatrice. Selon l’un de ses anciens formateurs à l’OL, Jean-François Vulliez, interrogé par L’Équipe, le joueur du PSG possédait déjà de belles prédispositions dans ce domaine lors de son époque lyonnaise. « C’est quelqu’un qui a été longtemps très fin, qui a eu une maturation physique assez tardive. Mais il avait déjà ses fibres rapides avec cette vitesse de course. Ce qui a fait la différence, c’est l’acquisition de cette force musculaire à l’âge de 16, 17 ans qui lui a donné des outils athlétiques supplémentaires. Ça lui donne forcément un temps d’avance, et comme en plus il a une intelligence dans ses appels… »

« Il a gagné en puissance et a toujours eu ce sens de la profondeur »

Face à Montpellier, pour le premier de ses deux buts, Bradley Barcola s’est servi de sa vitesse pour attaquer la profondeur et mettre au supplice Becir Omeragic. Un choix évident pour son ancien entraîneur chez les U19 de l’OL, Éric Hély, qui s’est confié à L’Équipe. « C’était une cigogne au départ. Il a gagné en puissance et a toujours eu ce sens de la profondeur. Là où les jeunes demandent dans les pieds, lui a su rapidement que les différences, il les ferait dans l’espace. » Un choix donc payant, qui fera souvent les affaires du PSG à l’avenir.