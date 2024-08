OM : Benatia a lâché un coup de pression à un joueur !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, il est possible qu’Amine Harit quitte l’OM. Cela n’est pas certain, mais en attendant, le Marocain fait tout son possible pour essayer de convaincre Roberto De Zerbi. Cela a bien commencé, car il a délivré deux passes décisives pour le premier match de la saison. Le milieu offensif semble avoir compris le coup de pression de Medhi Benatia la saison dernière, qui lui demandait d’être plus efficace dans le dernier tiers.

Ce dimanche, l’OM fait sa rentrée des classes au Vélodrome. Les hommes de Roberto De Zerbi affrontent le Stade de Reims et ils tenteront d’obtenir la victoire, comme cela fut le cas contre Brest lors de la première journée. Les coéquipiers de Mason Greenwood s’étaient imposé cinq buts à un, avec notamment un Amine Harit en grande forme, auteur de deux passes décisives.

Officiel : L’OM signe un attaquant, il annonce la couleur ! https://t.co/A85wbFxs9i pic.twitter.com/06yyKctoPz — le10sport (@le10sport) August 25, 2024

Medhi Benatia a mis la pression à Amine Harit

La saison dernière, en 44 matches toutes compétitions confondues, Amine Harit avait seulement inscrit deux buts et délivré huit passes décisives. Des statistiques pas assez hautes, surtout en seconde partie de saison, qui avaient poussé Medhi Benatia à mettre la pression sur le milieu offensif, d'après les informations de L'Équipe. Le dirigeant de l’OM avait demandé à son compatriote d’être plus décisif dans le dernier tiers. Visiblement, cela ne semble porter ses fruits que maintenant.

Harit n’est pas sûr de rester à l’OM

Amine Harit aura l’occasion de poursuivre sur cette bonne dynamique ce dimanche au Vélodrome contre le Stade de Reims. Le Marocain devra en profiter, car cela sera peut-être la dernière fois qu’il porte le maillot de l’OM. En effet, il n’est pas sûr de continuer l’aventure à Marseille une saison de plus. Roberto de Zerbi pourrait ne pas compter sur lui à l’avenir, d’autant plus avec l’arrivée de Valentin Carboni, qui peut évoluer au poste du Marocain. Ce dernier serait donc inspiré de se montrer à son avantage et ainsi faire changer d’avis le technicien italien.