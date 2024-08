En direct, il dévoile le nouveau Messi !

Thomas Bourseau

Pendant près de deux décennies, Lionel Messi a fait rêver les supporters du FC Barcelone et a épaté la galerie tant sur les pelouses espagnoles qu’européennes. Jeune pépite également issue de La Masia, Lamine Yamal (17 ans) est une copie conforme de Messi selon Ernesto Valverde, victime du but de Yamal ce samedi pendant Barcelone - Athletic Bilbao.

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone à l’été 2021 et a laissé son légendaire numéro 10 à Ansu Fati. Néanmoins, miné par les blessures, le prodige de La Masia n’est pas parvenu à marcher sur les traces de l’octuple Ballon d’or. Toutefois, une autre pépite a quitté l’académie du Barça en la personne de Lamine Yamal, qui a soufflé sa 17ème bougie la veille de la finale de l’Euro qu’il a remporté avec l’Espagne à la mi-juillet.

Lamine Yamal encore décisif pour le Barça !

L’ailier du FC Barcelone fait à la fois les beaux jours de La Roja et du Barça. Lors de la victoire du club entraîné par Hans-Dieter Flick sur la pelouse de Valence la semaine dernière (2-1), Yamal avait délivré une passe décisive à Robert Lewandowski. Contre l’Athletic Bilbao de son ami Nico Williams, Lamine Yamal a montré la voie à ses coéquipiers en calant une frappe de l’extérieur de la surface pour l’ouverture du score débouchant sur une victoire des Blaugrana (2-1).

«Lamine Yamal est comme Messi»

Ex-entraîneur du FC Barcelone et actuel coach de l’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde a pu voir de très près le génie et le talent de Lionel Messi entre 2017 et 2020. Face à l’intenable Lamine Yamal, Valverde n’a clairement pas eu peur de le comparer en conférence de presse à la légende du club culé : Lionel Messi. « Lamine Yamal est comme Messi. Ça ne me surprend pas, non. Tout le monde sait à quel point il est fort. Il peut dribbler n’importe qui ».