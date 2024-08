Neymar reçoit une grande nouvelle !

Thomas Bourseau

Entre Neymar et le Brésil, c’est une grande histoire d’amour qui a souvent valu de grosses déconvenues physiques au Brésilien. Ce fut le cas pendant les Coupes du monde 2014 et 2022 notamment, et plus récemment lors de la trêve internationale d’octobre dernier. Bientôt de retour de sa blessure au genou, Neymar sera à nouveau sélectionné d’après Dorival Júnior.

Gravement touché aux ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre 2023 pendant la trêve internationale avec le Brésil, Neymar a quasiment fait une saison blanche à Al-Hilal puisqu’il n’a plus foulé une seule pelouse depuis. De quoi le faire manquer notamment la Copa America aux États-Unis avec le Brésil, une nouvelle fois remportée par l’Argentine de Lionel Messi.

«Dès qu’il sera rétabli et en forme, il sera à nouveau sélectionné»

Sur le chemin du retour, Neymar n’a bien évidemment pas été retenu dans la liste de Dorival Júnior pour les matchs du Brésil face à l’Équateur et le Paraguay les 7 et 11 septembre prochain. Dorival Júnior, sélectionneur du Brésil depuis janvier dernier, a tenu à rassurer Neymar sur son avenir en sélection en conférence de presse. « Neymar est un joueur très important, fondamental, décisif, différent. Nous le savons tous. Nous devons respecter le protocole de ce qu’il a fait jusqu’à présent. Il n’est pas encore complètement revenu. Il fait un travail qui sera fondamental pour lui à l’avenir. Mais je ne doute pas que, dès qu’il sera rétabli et en forme, il sera à nouveau sélectionné ».

«Je pense que c’est un joueur n’a pas besoin de commentaires»

Dans une vidéo publiée par le compte X de beIN SPORTS, Dorival Júnior n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur le joueur qu’est Neymar. Mais il faudra faire les choses dans l’ordre. « Je pense que c’est un joueur n’a pas besoin de commentaires. Tout le monde sait à quel point il est important. Maintenant, il faut que tout arrive au bon moment. Il est encore très tôt. Attendons. Même au sein de son propre club, je crois qu’il est encore en train de terminer son processus ».