PSG : Neymar et Messi s’inclinent devant une légende du club !

Angel Di Maria a souvent répondu présent dans les grands rendez-vous avec la sélection argentine notamment, que ce soit pendant les Jeux Olympiques, la Copa America 2021 ou bien la Coupe du monde 2022. Aux yeux de Lionel Messi, qui a également été son coéquipier au PSG, il mérite toute la reconnaissance du monde. Neymar s’est lui aussi laissé aller en lui rendant hommage.

Après une saison noire sur le plan personnel et professionnel à Manchester United, Angel Di Maria quittait sans aucun regret Old Trafford pour s’installer avec sa famille au Parc des princes. Le 6 août 2015, les dirigeants du PSG qui avait au préalable trouvé un terrain d’entente avec leurs homologues des Red Devils, annonçaient le transfert de Di Maria pour 63M€ environ.

Messi sur Di Maria : «Il n’a jamais eu la reconnaissance qu’il a maintenant»

Angel Di Maria avait remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid une année plus tôt et signé au PSG pour quatre saisons. Finalement, l’ailier argentin a étiré son aventure parisienne pour trois saisons supplémentaires et s’en allait en tant qu’agent libre à l’été 2022, quelques mois après avoir remporté la Copa America et quelques mois avant de soulever la Coupe du monde au Qatar aux côtés de Lionel Messi, son ami de toujours qui n’a pas tari d’éloges au sujet de son ancien coéquipier en sélection et au PSG. « Il n’a jamais eu la reconnaissance qu’il a maintenant, pendant sa carrière. C’est plus que mérité pour tout ce qu’il a accompli ». Voici le message que Messi a confié aux caméras de Netflix pour le documentaire dédié à Angel Di Maria intitulé À l’assaut du mur, qui sera disponible à partir du 12 septembre 2024 sur la plateforme de streaming.

Neymar : «C’est l’un des meilleurs joueurs que l’Argentine ait jamais connu»

Lionel Messi n’est pas le seul ex-joueur du PSG à rendre hommage à Angel Di Maria. Neymar en a fait de même après leurs cinq saisons passées ensemble au Paris Saint-Germain. « C’est l’un des meilleurs joueurs que l’Argentine ait jamais connu ».

Ancelotti et Mourinho y sont allés de leurs discours

Outre Messi et Neymar, deux entraîneurs qui ont beaucoup compté pour Angel Di Maria en les personnes de Carlo Ancelotti et José Mourinho ont tous deux eux aussi pris la parole au sujet du joueur et de l’homme qu’est l’Argentin. « Angel Di Maria a marqué une époque du football », aux yeux de l’actuel entraîneur du Real Madrid qui a gagné la dixième Ligue des champions avec El Fideo en 2014. The Special One a révélé que Di Maria n’aurait pas rêvé meilleur parcours. « Il a eu la carrière de ses rêves ».