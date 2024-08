PSG : Ce crack casse la barraque, il est «égoïste»

Alexis Brunet

Après une très bonne fin de saison dernière qui lui a valu le droit de participer à l’Euro avec l’équipe de France, Bradley Barcola a continué sur sa lancée en inscrivant déjà trois buts lors des deux premiers matches de la saison. Une efficacité redoutable qui s’explique parce que l’attaquant du PSG est devenu plus égoïste, selon l’un de ses anciens entraîneurs.

Avec le départ de Kylian Mbappé, les supporters du PSG sont inquiets. Ils se demandent qui va bien pouvoir remplacer le champion du monde et inscrire les 40 ou 50 buts que pouvait marquer le nouveau joueur du Real Madrid chaque saison.

Barcola a déjà inscrit trois buts cette saison

Le début de saison de Bradley Barcola a peut-être bien rassuré les supporters du PSG. En deux matches, l’ancien Lyonnais a déjà inscrit trois buts cette saison. Des statistiques flatteuses qui pourraient faire du joueur de 21 ans le remplaçant naturel de Kylian Mbappé.

Barcola est devenu plus égoïste

Selon Éric Hély, l’ancien entraîneur de Bradley Barcola chez les U19 de l’OL, interrogé par L’Équipe, si l’attaquant du PSG est aussi en réussite depuis le début de la saison, c’est qu’il a su devenir plus égoïste, une qualité nécessaire pour devenir l’un des tout meilleurs. « Il a marqué des buts mais il y avait toujours cette intention chez lui de se mettre au service du collectif. Aujourd’hui, sans que ce soit péjoratif, on sent qu’il est plus égoïste. Il sait qu’il peut faire la différence tout seul. »