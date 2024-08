Zidane : Le retour totalement improbable ?

Alexis Brunet

Cela commence à faire un petit moment que Zinédine Zidane n’a plus entraîné. Le champion du monde 1998 espère secrètement reprendre les rênes de l’équipe de France, mais pour le moment Didier Deschamps est toujours en place. En attendant, l’ancien joueur du Real Madrid a décidé de s’associer à un nouveau projet. Il est apparu sur le teaser de l’annonce du match retour de l’Eleven All Stars, entre les streamers français et espagnols. On ne sait toutefois pas encore si Zizou aura un plus gros rôle à jouer lors de l’évènement.

Revoilà Zinédine Zidane ! Non, le champion du monde 1998 n’a pas retrouvé encore de banc, mais il s’est associé à un beau projet du streamer français AmineMaTué. L’ancien joueur du Real Madrid est apparu dans le teaser du prochain match du Eleven All Stars, entre les streamers français et espagnols.

LE MATCH RETOUR ⚽️

🇫🇷FRANCE - ESPAGNE🇪🇸



LE 12 OCTOBRE EN TERRAIN HOSTILE AU WANDA METROPOLITANO A MADRID 🔥



ON DOIT FINIR LE TRAVAIL POUR DE BON. pic.twitter.com/FSN74uixDl — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) August 25, 2024

Le match retour aura lieu le 12 octobre à Madrid

L’évènement était attendu depuis longtemps par la communauté d’AmineMaTué, car le match aller avait été un véritable succès, avec un pic d’audience à plus d’1,155 millions de viewers sur Twitch, le 19 novembre 2022. Le match retour aura lieu le 12 octobre prochain à Madrid, au Cívitas Metropolitano, l’antre de l’Atlético.

Un rôle à jouer pour Zizou ?

Si Zinédine Zidane est apparu dans le teaser, pour le moment aucune information n’a été divulguée sur une possible participation de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France. Toutefois, AmineMaTué a annoncé la tenue d’un live le 15 septembre prochain avec de nombreuses surprises. Affaire à suivre...