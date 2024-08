Real Madrid : Zidane, Ronaldo... La légende ou l'humiliation pour Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé va enfin découvrir sa nouvelle maison, à savoir le stade Santiago Bernabeu. Buteur contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe avant d'être décevant sur la pelouse de Majorque pour sa première en Liga, l'ancien attaquant du PSG est désormais très attendu pour ses premiers pas dans l'enceinte madrilène ce samedi contre Valladolid. L'occasion de se pencher sur les débuts des légendes du Real Madrid à Bernabeu.

Comme à chacune de ses sorties, Kylian Mbappé sera très attendu ce samedi à 17h pour la réception de Valladolid. Mais il sera probablement encore plus scruté cette fois-ci. Et pour cause, ce sont les grands débuts de l'ancien attaquant du PSG à Santiago Bernabeu. Après la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, remportée 2 buts à 0, et le match nul sur le pelouse de Majorque (1-1) pour la première journée de Liga, Kylian Mbappé va donc découvrir sa nouvelle enceinte. Des premiers pas très attendus par les fans de la Casa Blanca. Ce sera l'occasion pour l'attaquant français de marquer son territoire, comme l'ont fait avant lui d'autres grands noms du Real Madrid.

Ronaldo, l'expemple à suivre

S'il veut marquer la légende, Kylian Mbappé peut s'inspirer de l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football : Ronaldo. Recruté par le Real Madrid après sa Coupe du monde 2002 exceptionnelle, le buteur brésilien rejoint une équipe galactique et réussit des débuts parfaits. Le 6 octobre 2002, Ronaldo foule pour la première fois la pelouse de Santiago Bernabeu avec le maillot merengue. A la 63e minute, il remplace Javier Portillo et il ne lui faudra que trois minutes pour inscrire son premier but et un quart d'heure pour réaliser un doublé, scellant ainsi la victoire du Real Madrid contre Alavès (5-2). Un autre Ronaldo a réussi ses débuts à Bernabeu, un certain Cristiano. En 2009, il débarque au cœur d'un été impressionnant qui voit également Karim Benzema et Kaka rejoindre la Casa Blanca. Tout ce beau monde débute contre La Corogne (3-2) le 29 août 2009. Cristiano Ronaldo inscrira un but tandis que Karim Benzema délivrera une passe décisive.

Woodgate, l'humiliation totale

En revanche, cela ne s'est pas aussi bien passé pour Zinedine Zidane. Recrue star de l'été 2001, le Ballon d'Or 1998 fait ses débuts au Bernabeu contre Malaga par un match nul poussif (1-1). Mais le Français aura tout le temps de marquer l'histoire du Real Madrid. En revanche, ce ne sera pas le cas de Jonathan Woodgate. Recruté en 2005, le défenseur anglais va vivre un véritable enfer pour sa première devant son public. Il va d'abord inscrire un but contre son camp avant d'être expulsé contre l'Athletic Bilbao. Reste désormais à savoir quel joueur du Real Madrid va imiter Kylian Mbappé pour ses débuts à domicile.