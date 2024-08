Cristiano Ronaldo bientôt entraîneur ? Il balance

Jean de Teyssière

Cristiano Ronaldo, à presque 40 ans, reste un joueur clé pour le Portugal. Alors que les spéculations sur sa retraite se multiplient, Ronaldo continue de montrer son engagement envers l’équipe nationale. Mais ses récentes déclarations laissent entendre que son avenir pourrait être loin des terrains de football.

Malgré ses 39 ans, Cristiano Ronaldo continue de montrer un dévouement total envers l’équipe nationale. Alors que les rumeurs de retraite se font de plus en plus présentes, le quintuple Ballon d’Or reste concentré sur ses performances avec le Portugal. Pour lui, tant qu'il portera le maillot de son pays, il sera prêt à donner le meilleur de lui-même. Mais tout les bonnes choses ont une fin et Cristiano Ronaldo a fait une annonce sur ses activités post-football.

«Immensément fier de représenter le Portugal»

Dans une interview pour le média NOW, Cristiano Ronaldo a été interrogé sur sa retraite internationale. Le meilleur buteur de l'histoire du football garde encore le secret : « Je suis immensément fier de représenter nos couleurs, c'est un rêve. Par conséquent, lorsque je quitterai l'équipe nationale, je n'informerai personne au préalable, ce sera une décision très spontanée de ma part, mais aussi très réfléchie. Pour le moment, ce que je veux, c'est pouvoir aider mon équipe. » La retraite attendra encore un tout petit peu.

«L'idée d'être entraîneur ne me traverse pas l'esprit»

Interrogé sur son avenir après le football, Ronaldo a répondu : « Dans mon esprit, aujourd'hui, l'idée d'être entraîneur d'une équipe quelconque ne me traverse pas l'esprit. Je ne vois pas mon avenir là-bas. Je me vois faire autre chose en dehors du football, mais Dieu seul sait quel sera l'avenir. » A noter que Cristiano Ronaldo possède un empire en dehors du football, avec notamment une marque de parfum, de vêtements ou encore une chaîne d'hôtellerie. Ses journées après sa retraite de football risquent d'être bien chargées.