Zidane : L’incroyable révélation qui chamboule son avenir

Ce n’est pas cette année que Zinédine Zidane se posera sur le banc de l’équipe de France. Libre de tout contrat depuis mai 2021, le champion du monde 1998 devra encore patienter puisque Didier Deschamps a été conforté à son poste par le président de la Fédération française de football après le dernier Euro. De toute façon, Zizou ne ferait plus des Bleus une priorité absolue selon certains de ses proches.

Didier Deschamps fragilisé par son Euro moyen ? Pas du tout. Malgré une défaite en demi-finale de la compétition, le sélectionneur de l’équipe de France a été conforté à son poste par Philippe Diallo. Dans les colonnes du JDD, le président de la FFF a confirmé cette décision après un entretien avec Deschamps.

Diallo conforte Deschamps

« J’avais laissé à Didier un peu de repos après l’Euro. Nous nous sommes vus, nous avons eu un échange en tête-à-tête, d’abord pour faire un bilan de l’Euro puis pour vérifier toute sa motivation et son dynamisme pour le futur en vue du prochain objectif qui sera la Coupe du monde 2026. J’ai été complètement rassuré de ce point de vue et je lui ai demandé devant le comité exécutif de venir exprimer sa volonté de poursuivre sa mission brillamment à la tête de l’équipe de France. Donc il sera sur le banc en septembre contre l’Italie et la Belgique. » a confié le responsable au début du mois d’août.

« Il se tient prêt mais n'attend rien »

Didier Deschamps devrait donc aller au bout de son contrat et conduire les Bleus au prochain Mondial en 2026. Quant à Zinédine Zidane, pressenti pour prendre la succession de son ancien partenaire, il devra encore patienter. Visiblement lassé d’attendre, l’ancien coach du Real Madrid ne ferait plus de l’équipe de France une obsession comme l’a confirmé récemment l’un de ses proches dans les colonnes de L’Equipe. « Il se tient prêt mais n'attend rien. Il s'est mis en réserve de la République depuis son départ du Real. » a-t-il déclaré. Autrement dit, on pourrait bien voir Zidane reprendre en main un club avant les Bleus.