Mercato : Il recale le PSG et sort du silence

Placé très haut dans la liste des cibles du mercato du PSG cet été, Nico Williams est un profil qui intéresse beaucoup de monde. Champion d'Europe avec l'Espagne en juillet, le jeune ailier évolue à l'Athletic Bilbao et on pensait le voir partir vers un grand club européen. Finalement il a choisi de rester fidèle à son club, recalant ainsi le PSG et le Barça notamment.

Jeune ailier qui affole les compteurs en Europe, Nico Williams semble avoir le talent pour devenir l'un des plus grands joueurs de la planète. Mais l'Espagnol d'origine ghanéenne est très attaché à son club de l'Athletic Bilbao, là où son frère Iñaki évolue également. L'homme aux 19 sélections avec la Roja a encore expliqué son choix alors que la fin du mercato vient de sonner. Le PSG avait tenté sa chance.

Nico Williams voulait rester

Alors que son départ a largement été évoqué cet été, Nico Williams restera à l'Athletic Bilbao cette saison. Le joueur de 22 ans avait pourtant plusieurs prétendants, notamment le Barça dont il rêve de porter les couleurs un jour. Le PSG, un temps dans la discussion, a rapidement compris l'issue du dossier. « Mon cœur est Bilbao, mais personne ne sait ce qui se passera dans le futur. C'est toujours bien quand les grandes équipes te veulent. Mais j'ai toujours dit que je voulais être ici. S’il y avait quelque chose, c’était par l'intermédiaire de mon agent. Mais je voulais jouer en Europe avec Bilbao » a-t-il répété au micro de DAZN.

Le PSG a tenté sa chance

En voulant se renforcer dans le secteur offensif pour la saison 2024-2025, le PSG avait coché le nom de Nico Williams. Le jeune Espagnol a même vu une offre lui parvenir pour son transfert, lui qui disposait d'une clause libératoire estimée à 62M€. Finalement l'opération n'a jamais été poussée puisque le souhait de l'ailier était de rester dans son club de cœur.