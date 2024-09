Transferts : Le PSG a signé un joueur «rare»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au milieu de terrain, le PSG s'est renforcé en s'attachant les services de Joao Neves. Arrivé en provenance du Benfica, le jeune international portugais se distingue par sa personnalité. Malgré sa popularité grandissante à Paris, le milieu de terrain conserve son costume d'homme normal, bien loin des extravagances du milieu du football.

Avec Luis Campos à la direction du mercato, le recrutement du PSG prend souvent l’accent portugais. La dernière trouvaille du conseiller sportif parisien se nomme Joao Neves, un jeune milieu de terrain formé au Benfica, tout comme un certain Gonçalo Ramos. Du haut de ses 19 ans, il a montré toutes ses qualités lors de ses premières apparitions en Ligue 1. Le PSG le tient en haute estime comme le prouve les 70M€, bonus compris, dépensés cet été.

Mercato - PSG : Luis Enrique dit non, coup de tonnerre dans le feuilleton de l’été ! https://t.co/iCLmFcwT8s pic.twitter.com/M3x2cbWWgb — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Joao Neves, un joueur au caractère unique

Mais Joao Neves est un joueur unique de par son caractère discret, qui contraste avec certaines vedettes du football mondial, pour qui se montrer est une nécessité. « Joao, c'est quelqu'un de rare. Je ne l'ai jamais vu triste, toujours souriant. En fait, c'est un mec normal dans un milieu qu'il ne l'est pas (rires). Ce n'est pas quelqu'un qui va porter des vêtements de luxe ou parler fort dans un vestiaire. Il n'a pas besoin de parler beaucoup pour se faire entendre. Il est intelligent » a confié Zan Jevsenak, l’un de ses ex-coéquipiers en équipes de jeunes, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Luis Enrique déjà sous le charme

Une personnalité qui lui permet de se consacrer uniquement au football et de progresser à vitesse grand V comme l’avait souligné Luis Enrique il y a quelques jours. « Je crois qu'en deux matchs, vous pouvez déjà voir son profil. Il est parfaitement adapté à l'idée de jeu et il peut apporter beaucoup à l'équipe. Avec les deux autres recrues Pacho et Désiré Doué il peut entrer dans cette polyvalence. C'est ce que je recherche » avait lâché le coach du PSG.