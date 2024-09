Mercato : L’ASSE a refusé le transfert d’un crack à 14M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Âgé de 18 ans, Mathis Amougou est le dernier joyau issu du centre de formation de l'ASSE. Le milieu de terrain a fait ses premiers pas avec l'équipe première, mais le mercato estival aurait pu constituer un tournant pour sa carrière. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso avait pensé à lui, mais les Verts ont, très vite, fermé la porte à un départ.

Mathis Amougou est l’un des joueurs cadres d’Olivier Dall’Oglio cette saison. Pourtant, le milieu de terrain de l'ASSE n’a que 18 ans. Mais comme avec Kylian Mbappé, on ne lui parle pas d’âge. Le talent est présent et l’entraîneur a fait le nécessaire pour le conserver cet été. Car les prétendants ont été nombreux comme l’a confié Bernard Lions au cours d’un space organisé par le Sainté Night Club.

Le Bayer Leverkusen a tenté un coup à l'ASSE

Le journaliste de L’Equipe a évoqué un intérêt du Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre. « Je sais que Xavi Alonso avait fait de Mathis Amougou l’une de ses trois priorités pour le recrutement estival de Leverkusen. Xavi Alonso était un très grand joueur. C’est un grand entraîneur aujourd’hui. C’est quand même le champion d’Allemagne. Ce qu’a fait Leverkusen l’année dernière, c’est absolument incroyable. Ils étaient prêts à investir 14 millions d’euros. C’est un fait. Mais l’ASSE n’a jamais ouvert la porte. Jamais. Ils ont changé leur regard sur Amougou. Les dirigeants de l’ASSE étaient partis dans l’idée de le prolonger et de le prêter. Olivier Dall’Oglio voulait absolument le garder et l’intégrer» a confié Bernard Lions.

Un joyau est annoncé

Comme le pense Dall’Oglio, mais aussi Bernard Lions, Amougou est promis à un avenir radieux. « Mathis Amougou, ça fait deux ans que je le suis, et c’est un joueur que j’adore. Il me fait penser, dans sa qualité de passe, à Yann M’Vila quand il avait 20 ans. Il a cette capacité à jouer vers l’avant, à se projeter. Alors, il a du déchet, il fait des erreurs, etc. Mais c’est normal, c’est un gamin. Mais oui, il a une vraie qualité. Une vraie qualité de pied, une vraie qualité de passe, une qualité à se projeter vers l’avant. Il est assez mature aussi dans son jeu. Et oui, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu au milieu de terrain ce niveau à Saint-Etienne. » a lâché le journaliste.