ASSE : Après la vente, ils tirent la sonnette d’alarme

L'ASSE réalise un début de saison catastrophique. Le club stéphanois a fêté son retour en Ligue 1 en s'inclinant à trois reprises et en n'inscrivant aucun but. Pour Jean-Michel Larqué, légende des Verts, et Steve Savidan, l'explication est simple. L'équipe n'est pas au niveau, malgré l'arrivée de nouveaux investisseurs dans le Forez.

L’ASSE est redescendue sur terre de manière brutale. Après l’euphorie de la remontée, le club stéphanois est retombé dans ses travers. Trois défaites en trois matches, le bilan est catastrophique pour le groupe d’Olivier Dall’Oglio, qui a pourtant été renforcé durant ce mercato estival. Ben Old, Yunis Abdelhamid, Igor Miladinovic, Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Pierre Cornud, Brice Maubleu, Lucas Stassin et Pierre Ekwah sont arrivés à l’ASSE. Mais pour Jean-Michel Larqué, ces joueurs ne sont pas au niveau.

« Saint-Étienne a une équipe de Ligue 2 »

« Les joueurs qui étaient à Saint-Étienne étaient des joueurs de Ligue 2. Pour être une équipe en Ligue 1, il faut recruter de bons joueurs de Ligue 1. Ça veut dire que tu disputes le championnat de Ligue 1 avec une équipe de Ligue 2 à peine améliorée et encore je n'en suis pas sûr. Tu ne peux pas y arriver même si dans la tronche, ce sont des guerriers. Saint-Étienne a une équipe de Ligue 2 » a confié la légende des Verts.

Savidan réclame des efforts financiers

Présent sur le plateau de Rothen S’Enflamme, Steve Savidan confirme les propos de Larqué. « Les dirigeants du football français sont confrontés à quelque chose, leur propres mensonges. Tu ne peux pas vendre d'objectif si à un moment donné tu ne mets pas les moyens en face pour avoir des joueurs qui répondent aux exigences de ton objectif. Tu veux jouer, amener de l'argent, jouer de bons rôles comme le mérite le club de Saint-Étienne et à côté de ça, tu fais un recrutement de club de bas de classement de Ligue 1 avec des bons joueurs de Ligue 2 et encore pas tous » a déclaré l’ancien international français sur RMC.