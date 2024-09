PSG/OM : Scandale à Marseille, il prend la parole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un partenariat qui fait parler. Le groupe marseillais Pernod Ricard est devenu sponsor du PSG, et cela ne passe pas dans la cité phocéenne. Des appels au boycott ont été lancés sur les réseaux sociaux ces dernières heures et ce sujet fait même la UNE de la presse régionale ce mercredi. Dans la tourmente, la marque a pris la parole pour mettre les choses au clair.

Un partenariat qui est dur à avaler pour les Marseillais. Marque emblématique de la cité phocéenne, Pernod Ricard est monté dans la capitale. Ce lundi, le PSG a annoncé un partenariat avec le groupe crée par Paul Ricard en 1932. Un accord vécu comme une trahison par les amoureux du pastis et de la région. Entre Marseille et Paris, il ne doit exister aucun lien et des appels au boycott ont été lancés sur les réseaux sociaux. La polémique est telle que Pernod Ricard a dû s’expliquer dans les colonnes de La Provence.

Pernod Ricard sort du silence

« Il faut comprendre que les marques que nous allons promouvoir à travers ce partenariat (avec le PSG) sont exclusivement notre portefeuille de scotchs, de whisky irlandais, de cognac, de champagne, de gin, qui sont ce qu'on appelle nos marques stratégiques. Parce que Ricard est une marque très française et quasi exclusivement sur l'Hexagone, il n'a jamais été question de l'associer ou de la promouvoir dans le cadre de ce partenariat. En l'expliquant, les gens comprendront mieux » a confié l’un des dirigeants au quotidien régional, qui a décidé d’en faire la UNE ce mercredi.

« Nous sommes fiers d'être marseillais et de nos liens avec l’OM »

Pernod Ricard a voulu insister sur son attachement à Marseille et à l’OM pour éteindre l’incendie. « Nous sommes fiers d'être marseillais et de nos liens avec l'OM. Cette fierté est concrète et sincère : notre siège français est à Marseille, aux Docks village. Nous produisons ici et nous créons des emplois. Notre marque née en 1932 revendique son origine avec la campagne de promotion "Born à Marseille". Elle parle de la sincérité de nos sentiments. Aujourd'hui plus que jamais, la cité phocéenne est au cœur de Pernod Ricard France et nous ne laisserons personne en douter. Les Marseillais doivent être assurés de notre attachement à la ville et au club » a-t-il déclaré. Suffisant pour éteindre la polémique ?